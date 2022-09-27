أوراق نقدية وعملات معدنية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث

وفى نفس الوقت الذى تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عامًا، وأوضح صانعو عملاتها وطوابعها اليوم الثلاثاء أنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.
وأشارت آن جيسوب، الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية، إلى أن أول العملات المعدنية التى تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ستدخل التداول بالتماشى مع طلب البنوك ومكاتب البريد، وفقًا لـ "رويترز".
وتابعت: "يعنى هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيتم تداولها معًا فى بريطانيا لسنوات عديدة قادمة".
وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التى توفيت فى وقت سابق من هذا الشهر.
ولفت بنك إنجلترا إلى أنه من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التى تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024.
وأضاف أنه سيكتشف صورًا للأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام الجارى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وقال البريد الملكى إن الصورة الحالية للملكة الراحلة على الطوابع ستُحدّث لتصبح صورة تشارلز، وستدخل هذه الطوابع الجديدة إلى التداول بمجرد نفاد المخزون الحالى، وستظل جميع العملات والطوابع التى تحمل صورة الملكة صالة للاستخدام.
وكشف قصر بكنجهام أمس الإثنين النقاب عن الرمز الجديد للملك تشارلز، الذى يستخدم فى وثائق الدولة كما سيظهر على المبانى الحكومية وصناديق البريد الجديدة.
ويتكون هذا الرمز، الذى اختاره الملك من مجموعة من التصميمات التى أعدتها كلية الأسلحة، من حرف "سى" و"آر" اللذين يرمزان لاسم تشارلز وكلمة ريكس، وتعنى ملك باللاتينية، مع صورة التاج الملكى.
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