ببطارية أكبر من أيفون.. تكنو تطرح «Pova Neo 2»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "IPS LCD" والذى يبلغ قياسه 6.82 بوصة وبجودة عرض "HD +". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تبلغ الرئيسية منها بدقة 16 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت. كما يعمل ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات. ويتوفر الجهاز "Tecno Pova Neo 2" بألوان عدة ومنها الرمادى والأزرق والبرتقالى، وبسعر يبلغ 204 دولارا أمريكيا.

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