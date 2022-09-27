الدخول بالبطاقة.. حل غريب لفض زحام بحفل زفاف فى الهند

جدة - نرمين السيد - ووجد أهل عروس بالهند دخول حشد هائل من الأفراد بمكان الزفاف ولم يعرفوا أى شخص منهم.

وطلبت الأسرة من الحاضرين بالكشف عن البطاقات الخاصة بهم بمدخل المكان لأجل السماح لهم بدخول القاعة، وفقا لما جاء فى موقع "timesnownews".

ولم تكتف الأسرة بذلك ولكنها قررت أن تطلب من الضيوف بإبراز البطاقات التعريفية، حيث أنهم لا يقدمون الطعام إلا للأفراد الذين معم البطاقة الخاصة بهم.

ولجأ الأفراد إلى تلك الطريقة بعد ملاحظة زحام بمجرد البدء فى تقديم الطعام، مما أدى إلى إثارة حالة من الغضب لدى أهل العروس.

وأمر بعدها أهل العروس بالتوقف عن توزيع الطعام على الضيوف كوسيلة لمواجهة الفوضى، ولكن غضب الكثير من "المعازيم" الذين لم يحملوا البطاقات الشخصية لحفل الزفاف.