لمستخدمى أندرويد.. ميزة جديدة من واتساب

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة واتساب الجديدة مستخدمى هواتف أندرويد وخصوصا سامسونج، فى الوصول إلى التطبيق بسهولة على أجهزة التابلت الخاصة بهم.

ويسعى واتساب لتوفير ميزة لجميع مستخدمى سامسونج تسمى "Companion Mode" لأجل الوصول للتطبيق عند استخدام Samsung Galaxy Tab.

وتم التوصل إلى تلك الميزة ضمن تحديث تجريبى للتطبيق "WhatsApp 2.22.21.6"، حيث يسمح للمستخدمين بالاتصال بهاتف سامسونج آخر أو غيره من الهواتف والأجهزة.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR للإقتران مع الاتصال بإنترنت نشط.

وتقتصر تلك الميزة على هواتف وأجهزة أندرويد فقط، كما يسعى التطبيق لطرح نسخة مخصصة لأجهزة آيباد.