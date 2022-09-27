احتفالات مختلفة للدول بـ «يوم السياحة العالمى»

جدة - نرمين السيد - يوم السياحة العالمى

ويحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام بـ "يوم السياحة العالمى" لأجل التركيز على دور السياحة داخل المجتمعات ومدى تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية.

واختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر للاحتفال سنويا ونشر الوعى حول دور السياحة وتأثيرها على المجتمعات.

بداية الاحتفال

وبدأ العالم يحتفل بـ "يوم السياحة" منذ عام 1980، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسى للمنظمة فى عام 1970 .

احتفالات العالم

وتختلف كل دولة حول طريقة احتفالها بـ "يوم السياحة العالمى"، منها:

-مصر:

تحتفل مصر بيوم السياحة العالمى على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال السماح بدخول المصريين العرب والأفرقة والأجانب، المتاحف والمناطق الأثرية مجانا.

-إندونيسيا:

وتنظم منظمة السياحة العالمية فى بالى احتفال دولى لأجل تسليط الضوء على السياحة ودوره فى التنمية سواء اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية للمجتمعات.

-عمان:

تحتفل عمان باليوم العالمى للسياحة من خلال تعاون وزارة التراث والسياحة مع عدد من الأفراد لتنظيم ملتقى "عمان للسياحة" المتخصص فى سياحة المغامرات، لأجل الكشف عن أهم المعالم والأماكن السياحية مثل السلاسل الجبلية والكهوف والأودية والسهول والصحارى والتلال الصخرية والشواطئ الساحلية.