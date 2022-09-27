هندى يتعرض للنصب بعد طلب لاب توب من مواقع التسوق

جدة - نرمين السيد - وانتشرت مؤخرا عمليات النصب بمواقع التسوق عبر الإنترنت، لذا يجب فحص الشحنة قبل استلامها، وذلك هو الخطأ الذى وقع فيه شاب بالهند.

تعرض هندى لعملية النصب بعد طلب جهاز لاب توب من خلال مواقع التسوق عبر الإنترنت.

وانتهز الشاب الهندى الذى يدعى "ياشاسوى شارما" فرصة التخفيضات، وطلب من والده شراء جهاز لاب توب.

ولكن لم يكن الوالد على دراية بمفهوم "الصندوق المفتوح"، وعند استلامه للشحنة لم يتأكد من محتواها.

وتفاجأ الشاب عند فتح "الكرتونة" ليجد بها قطع صابون بدلا من اللاب توب، لذا أصيب الشاب ووالده بصدمة كبيرة.

وعندما حاول الهندى التواصل مع المسؤول التنفيذى لخدمة العملاء، ألقوا اللوم على والده لعدم فحص الشحنة بعد تسليم كلمة المرور لعامل الديلفرى.