لونج مارش- 6.. صاروخ صينى إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية بأن الإطلاق تم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين، وأرسل الأقمار الصناعية "شييان - 16 إيه" و"شييان - 16 بى" و "شييان -17" إلى المدار المحدد سلفا.

وأوضحت أن الأقمار الصناعية الثلاثة ستقدم بيانات لمسح الأراضى والتخطيط الحضرى والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وذكر المركز أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 440 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".