جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف إنفينيكس بالعديد من المزايا المبهرة التى تجعله ينافس غيره من الهواتف منها سامسونج وشاومى. ويأتى هاتف "Infinix ZERO ULTRA" بشاشة من نوع "OLED"، وبقياس يبلغ 6.8 بوصة وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية منها بدقة 200 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعر آخر بدقة 20 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابيكسل. ويضم الهاتف 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى و25 جيجا بايت للتخزين الداخلى، وفقا لموقع "Gizchina" التقنى. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة ذات سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 180 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمنافسة سامسونج وشاومى.. هاتف جديد من إنفينيكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.