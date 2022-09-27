100 خروف خلفها.. فرنسية تتعرض لموقف غريب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لسيدة فرنسية تدعى "إليانور شولز" وهى تجرى بسبب قدوم حوالى 100 خروف خلفها.
وأصيبت الفرنسية بالذعر بعدما وجدت ذلك العدد من الخرفان خلفها، معتقدين بأنها الراعى وليست أحد المارة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسية منذ بداية ركضها تبعها 100 خروف فبدأت فى تصوير المشهد دون أن تحسب مدة ركضهم ورائها.
وتسبب هذا الموقف فى الضحك الكثير لها ولعائلها وأصدقائها فيما بعد.
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