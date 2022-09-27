واتساب بصدد طرح ميزة جديدة لـ راحة المستخدمين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - واتساب

وقالت الشركة التابعة لمجموعة ميتا التكنولوجية العملاقة، فى بيان لها، إن الميزة ستجعل من السهل بدء مكالمة على واتساب، والانضمام إليها بنقرة واحدة فقط، مع إطلاق ميزة روابط المكالمات، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على خيار "روابط المكالمات" المتاح فى علامة تبويب المكالمات ثم إنشاء رابط لمكالمة صوتية أو فيديو ومشاركته بسهولة مع العائلة والأصدقاء.

سيحتاج المستخدمون ببساطة إلى ترقية تطبيق "واتساب" الخاص بهم إلى أحدث إصدار لاستخدام روابط الاتصال، ومن القرر أن يتم طرح الميزة ابتداءً من هذا الأسبوع.

كما أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، عن اختبار مكالمات الفيديو المشفرة الآمنة لما يصل إلى 32 شخصًا.

الآن، مع وجود ميزة مكالمات الفيديو التى يدعمها 32 شخصًا، من الواضح أن "واتساب" يأخذ أمثال منصات مكالمات الفيديو الجماعية الأخرى، بما فى ذلك زوم و"مايكروسوفت تيم" وغيرها.

يتم طرح ميزة روابط الاتصال للجميع على مستوى العالم بطريقة تدريجية، وهذا يعنى أنه إذا لم تستلم الميزة بعد، فستكون متاحة قريبًا.

يمكن للمستخدمين التوجه إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهم لتحديث تطبيق "واتساب" إلى أحدث إصدار، كما يمكن لمستخدمى "أندرويد"، التوجه إلى متجر "جوجل بلاى"، بينما يمكن لمستخدمى "آيفون" الذهاب إلى متجر التطبيقات.

وأطلق "واتساب" مؤخرًا بعض ميزات الخصوصية، بما فى ذلك إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، حيث تم الإعلان عن الميزة وسيتم طرحها للجميع قريبًا.

وقال "واتساب" إنه سيتم طرح ميزة إخفاء الحالة عبر الإنترنت للجميع فى الأشهر القليلة المقبلة، وستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإخفاء حالة الاتصال الخاصة بهم عن الجميع أو جهات الاتصال المحددة.

سيكون استخدام ميزة إخفاء الحالة عبر الإنترنت أمرًا سهلاً، وكل ما يتعين على المستخدمين القيام به هو: فتح "واتساب" والانتقال إلى الإعدادات> الحساب> الخصوصية> البحث عن خيار "آخر ظهور على الإنترنت" فى الجزء العلوى من الشاشة> انقر فوقه للوصول إلى الميزة.