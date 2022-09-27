بث مباشر.. لحظة اصطدام مركبة فضائية بـ كويكب عملاق خارج الأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لينك البث المباشر لـ اصطدام مركبة دارت DART "Double Asteroid Redirection Test" مع قمر الكويكب ديدايمو ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





لحظة اصطدام مركبة دارت بكويكب عملاق

وقالت المعهد، فى بيان له: "انطلقت مركبة دارت فى 23 نوفمبر 2021 وهى أول مهمة على الإطلاق مخصصة للتحقيق وإثبات إمكانية انحراف مسار الكويكب عن طريق الاصطدام بالكويكب وتغيير حركته واتجاهه فى الفضاء؛ وذلك لإمكانية استخدام تلك التقنية فى حالة وجود خطر مؤكد على كوكب الأرض".

ويمكن متابعة البث المباشر لـ لحظة اصطدام مركبة دارت بكويكب عملاق من خلال موقع المهمة: https://dart.jhuapl.edu

وبدأت مهمة مركبة دارت منذ ما يقرب من عام فى 24 نوفمبر 2021؛ لاختبار تغيير مدار الكويكب الصغير "ديمورفوس"، والذى يبلغ عرضه حوالى 170 مترًا، ويدور حول كويكب أكبر يسمى "ديديموس" مرة كل 11 ساعة و55 دقيقة.

مركبة دارت

جدير بالذكر، أن هذه الكويكبات تبعد حوالى 9.6 مليون كيلومتر عن الأرض، ولا تشكل أى خطر على كوكب الحياة.