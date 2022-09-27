أبل تتجه إلى الهند لتصنيع هواتفها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سى إن إن"، اليوم الإثنين، أن أبل أشارت إلى أن تشكيلة آيفون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة، وأن الشركة أعربت عن حماسها لتصنيع آيفون 14 فى الهند.
وتعد الهند ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية بعد الصين، لكن مبيعات هواتف أبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق فى مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.
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