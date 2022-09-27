عاجل.. ناسا تعلن نجاح اصطدام المركبة دارت بكويكب عملاق خارج الأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اصطدام المركبة دارت بكويكب عملاق خارج الأرض وأشارت ناسا، فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر، إلى مركبة دارت الفضائية التابعة لها نجحت عمدًا فى الاصطدام بكويكب فى محاولة لتحويل مساره، فى اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض. وتابعت: "المركبة الفضائية التى يقلّ حجمها قليلًا عن حجم سيارة اصطدمت، كما كان متوقّعا، فى الساعة 23:14 بتوقيت جرينيتش بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كيلو مترا فى الساعة. ونقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا اصطدام المركبة دارت بالكويكب العملاق مباشرة على الهواء.

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