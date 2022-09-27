توقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. تحسن فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

خذ قسطًا من الراحة وابتعد عن الضغوطات لتستطيع العودة والمواصلة، واعطى شريك حياتك بعضًا من وقتك وتحدث معه وعبر له عن مساعرك.

الثور

انجز مهام عملك ولا تؤجلها حتى لا تشعر بالضيق بعد ذلك، وتعامل مع شريك حياتك برفق وحافظ على هدوئك.

الجوزاء

طّور من مهارتك واستغل قدراتك لتحسين مستواك فى العمل، ووكن بجانب شريك حياتك وأسرتك وقدم الدعم لهم.

السرطان

ركز فى عملك فقط ولا تلتفت لمن يحاولون إحباطك، واقترب من شريك حياتك وانصت له وشاركه فى مختلف الأمور.

الأسد

كن قويًا بما يكفى لتتخطى كل العقبات وتواصل السير، وخصص بعض الوقت لأصدقائك وتواصل معهم وكن قريبًا منهم.

العذراء

ابتعد عن الأشخاص السلبيين فى محيط العمل وكن واعيًا حتى لا تتعثر، واصطحب شريك حياتك لرحلة رومانسية لتتحسن الحالة المزاجية.

العقرب

احرص على القيام بعملك على الوجه الأمثل ولا تشتت ذهنك بمن حولك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وحسّن طريقتك معه حتى لا تتأثر العلاقة.

الميزان

استمر فى العمل لكن لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، و احتوى شريك حيياتك وسيطر على أعصابك فى العلاقة العاطفية.

الجدى

رتب أولوياتك وجدد أفكارك لتصبح متميزًا فى العمل، وقوى علاقتك بشريك حياتك واقضى وقتًا لطيفًا معه.

القوس

لا تشغل تفكيرك بما يدور حولك وصب تركيزك على تحقيق أهدافك، واحرص أن تكون العلاقة العاطفية مليئة بالود والتفاهم.

الحوت

اتخذ القرارات التى تساعدك على التفوق فى العمل ولا تتخلى عن تنفيذها، واجلس مع أصدقائك وحاول تقديم النصائح والحلول لهم بشأن المشكلات التى يعانون منها.

الدلو

واصل السعى والعمل حتى تحصل على المكانة التى تستحقها، وقدم الدعم والمساندة لأفراد عائلتك وخذ بإيديهم.