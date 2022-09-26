بمواصفات مميزة.. ZTE تطرح هاتف Axon 30S بهذا السعر

جدة - نرمين السيد - وتأتى الشاشة بعمق ألوان 10 بت، ودقة عرض 2460 فى 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وتدعم ألوان DCI-P3.
ويتميز هاتف ZTE Axon 30S بإعدادات رباعية فى الكاميرا الخلفية، والتى تتضمن مستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر Macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأيضًا مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.
وتكون الكاميرا الأمامية فى الهاتف مدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل لدعم التصوير ومكالمات الفيديو.
ويدعم هاتف ZTE Axon 30S رقاقة معالج Snapdragon 870، كما يأتى بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيا بايت.
ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 مع واجهة MyOS، ويحتوى الهاتف على بطارية بقدرة 4200 mAh، ويأتى بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.
وتطرح ZTE الهاتف الجديد فى الأسواق بسعر 237 دولار.
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