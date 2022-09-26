ترشيح عالم مصرى بجامعة الإسكندرية لجائزة «BRIght Futures Prize 2022»

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الإسكندرية اختيار المشروع البحثى للدكتور أحمد الزغبى مدرس التصنيع الدوائى والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، كأحد أفضل ثلاثة مشاريع بحثية لهذا العام من قبل لجنة علمية مختصة من أساتذة كلية الطب جامعة هارفارد، ليكون أول عالم مصرى يرشح للفوز بجائزة "BRIght Futures Prize 2022" من كلية الطب جامعة هارفارد.





وذكرت الجامعة فى بيان اليوم الإثنين أن اختيار المشروع الفائز يعتمد على التصويت المجتمعى من كل أنحاء العالم، ويستمر لمدة أسبوعين من 21 سبتمبر إلى 7 أكتوبر القادم، وبناء على عدد الأصوات يحصل المشروع الفائز على تمويل لتنفيذ البحث. جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عثمان الزغبى، يعمل حالياً مدرسا بالمستشفى التعليمى لكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية، وسبق اختياره فى شهر ديسمبر الماضى فى تصنيف "كلاريفيت" الدولى ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا على مستوى العالم.

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