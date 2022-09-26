جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى ذلك الوقت أنها ستصل عندما يتم طرح iOS 16، وتم طرح أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بأبل، ولم تصل خدمة Apple Pay حتى الآن.
ويوجد ملاحظة على موقع أبل على الويب تشير إلى أن الميزة ستصل فى تحديث مستقبلى، ولفتت التقارير إلى أن ميزات iOS 16 الأخرى التى تم الإعلان عنها قبل ذلك، والغير متاحة حتى الآن مدرجة على أنها قادمة فى وقت لاحق من العام الجارى.
ورجحت التقارير أن عدم معرفة أبل بموعد جاهزية خدمة Pay Later، وقد لا تصل الميزة حتى يتم شحن iOS 16.4 فى العام القادم، ويذكر أن أبل تواجه تحديات فنية فى تنفيذ خدمة الدفع لاحقًا، وتسعى لإطلاق الخدمة فى أقرب وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب التحديات الفنية.. خدمة Apple Pay قد لا تصل قبل العام المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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