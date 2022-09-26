استعراض فى الجو انتهى بكارثة.. سقوط طائرتين «أكروبات» فى ألمانيا (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتعد المشاركة فى الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، من مهمة هذا النوع من الطائرات "الأكروبات"، لكن هذا لم يقع فى حادثة الطائرتين، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.
ورُصد تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض، قبل أن تهوى إحداهما قليلًا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.
وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الآخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.
ووقعت الحادثة مساء السبت فى مقاطعة غيرا شرقى ألمانيا، وفقًا لـ "ذا صن".
وأوضح المتحدث باسم سلطات الإطفاء الألمانية مصرع الطيارين إثر التصادم، لافتًا إلى أن الطيارين كانا فى جولة تدريبية.
ويطلق على هذه الجولة اسم "رحلة المرأة"، حيث توازى إحدى الطائرتين الأخرى أثناء التحليق فى الأجواء، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وما يثير الدهشة فى الأمر أن الطيارين ليسا حديثا العهد بهذه المهنة، فهما يمارسانها منذ سنوات، ونالا جائزة دولية فى الطيران الاستعراضى عام 2019.
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