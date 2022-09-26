أستراليا تدرس قوانين أكثر صرامة للأمن السيبرانى بعد خرق بيانات شركة اتصالات

جدة - نرمين السيد - ذكرت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها تدرس قواعد أكثر صرامة للأمن السيبرانى لشركات الاتصالات بعد أن أبلغت "أوبتس"، ثانى أكبر شركة اتصالات لاسلكية فى الدولة، عن انتهاك بيانات شخصية لـ 9.8 مليون عميل.





وقالت وزيرة الأمن السيبرانى كلير أونيل، أمام البرلمان الأسترالى وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، إن الهجوم الإلكترونى تضمن خرق "كميات كبيرة من البيانات الشخصية" لـ 2.8 مليون عميل حالى وسابق لشركة أوبتس.. مشيرة إلى أن مثل هذا الانتهاك فى بعض الدول سيؤدى إلى غرامات "تصل إلى مئات الملايين من الدولارات". وكانت شركة أوبتس قد أعلنت يوم الخميس الماضى أنها علمت بحدوث هجوم إلكترونى أسفر عن اختراق البيانات الشخصية لـ9.8 مليون شخص - من بين سكان أستراليا البالغ عددهم 26 مليونا. وقالت أوبتس إن المعلومات التي تم الوصول إليها من جانب طرف ثالث لم تذكر اسمه تضمنت أسماء العملاء وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى.

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