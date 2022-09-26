أوبو تطرح هاتف «OPPO A77s» بمواصفات عالية

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف أوبو الجديد الذى يحمل اسم "OPPO A77s" بمواصفات مبهرة تساعده فى منافسة غيره من الهواتف. ويأتى هاتف "OPPO A77s" بشاشة LCD، ويبلغ قياسها 6.56 بوصة بجودة عرض HD +. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفى التى يبلغ دقتها 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة بسعة 6 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت من التخزين، و 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت من التخزين، ومن المفترض أن يدعم الهاتف ما يصل إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى الافتراضية، وفقا لموقع "جيز مو شينا" التقنى. ويحصل الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات. ويُطرح الهاتف "OPPO A77s" بسعر يبلغ 209 دولار أمريكى أى حوالى 4000 جنيه مصرى.

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