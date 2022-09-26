فرنسى يحطم الأرقام القياسية فى السير على الحبل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتمكن المغامر ناثان بولين فى السير على حبل معلق بطول 2200 متر بمونت سان ميشيل فى فرنسا.

واستعان المغامر بكاميرا "Insta360 X3"، لتوثيق جولته من ارتفاع 100 متر.

وبدأت رحلة بولين على ارتفاع حوالى 100 متر، خلال فترة بلغت ساعتين على طول الحبل المشدود الذى لا يتجاوز عرضه السنتيمترين.

وقال بولين لـ "insta360" متحدثا عن تجربته: " عندما أكون على الحبل يكاد يكون من المستحيل وصف ما أشعر به.. أحيانا أشعر بالقوة وأحيانا أشعر أيضا أننى صغير جدا وأشعر أننى لا شىء.. القدرة على القيام بذلك تجعلنى أشعر بالحرية".

ونجح بولين مسبقا فى السير 2198 قدما على حبل مشدود، وكان معلقا بين ساحة تروكاديرو فى باريس وبرج إيفل، كما سجل رقما قياسيا عند المشى لمسافة 7218 قدما فوق جبل القديس ميشيل.

وأجرى تجربة أخرى منذ مايو الماضى، للسير على حبل مشدود لأكثر من مترين، وتمكن من المشى لمسافة 2200 مترين بين رافعة والدير الشهير فى جزيرة سان ميشيل، ولكنه لم يكمل الطريق لأسباب تتعلق بسلامته.