171 مليون جنيه إسترلينى.. بريطانى تتغير حياته بعد فوزه بجائزة اليانصيب

جدة - نرمين السيد - وفاز البريطانى بعد تقدمه للمطالبة بالجائزة الكبرى فى السحب والتى تبلغ قيمتها 171 مليون جنيه إسترلينى.

وبالفعل فاز صاحب بطاقة اليانصيب الذى يدعى "أندى كارتر" بمبلغ 171.815.297.80، وهو ثالث أكبر فوز فى اليانصيب الوطنى فى البلاد هذا العام، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".

وكشفت التقارير عن التحول الذى حدث بحياة البريطانى، ليصبح أغنى من المغنى "هارى ستايلز" حيث تبلغ ثروته 100 مليون جنيه، وفقا لما جاء بقائمة الأثرياء فى صحيفة "صنداى تايمز".