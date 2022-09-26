جدة - نرمين السيد - وحصل الإصدار التجريبى لواتساب على العديد من المزايا الجديدة التى يتم اختبارها لطرحها خلال التحديث الأخير.
ويتمتع التحديث الأخير من واتساب بطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الملصقات إلى مكالمات الفيديو، وفقا لموقع "androidpolice" التقنى.
وتمكن واتساب مؤخرا من تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الصور الرمزية "أفاتار" بدلا من صورة الكاميرا أو صورة الملف الشخصى خلال مكالمات الفيديو، ولكنه يسمح بمنح المستخدمين إمكانية تحويل الصور الرمزية إلى ملصقات.
ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بإرسال الصور الرمزية كملصقات داخل الدردشة سواء الفردية أو الجماعية، أو تعيينها كصورة الملف الشخصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصور الرمزية.. ميزة جديدة فى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.