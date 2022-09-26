الصور الرمزية.. ميزة جديدة فى واتساب

جدة - نرمين السيد - وحصل الإصدار التجريبى لواتساب على العديد من المزايا الجديدة التى يتم اختبارها لطرحها خلال التحديث الأخير.

ويتمتع التحديث الأخير من واتساب بطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الملصقات إلى مكالمات الفيديو، وفقا لموقع "androidpolice" التقنى.

وتمكن واتساب مؤخرا من تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الصور الرمزية "أفاتار" بدلا من صورة الكاميرا أو صورة الملف الشخصى خلال مكالمات الفيديو، ولكنه يسمح بمنح المستخدمين إمكانية تحويل الصور الرمزية إلى ملصقات.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بإرسال الصور الرمزية كملصقات داخل الدردشة سواء الفردية أو الجماعية، أو تعيينها كصورة الملف الشخصى.