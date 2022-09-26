ميتا تطور أدوات جديدة لخدمة مستخدمى إنستجرام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة "ميتا بلاتفورمس" عن تطوير أدوات جديدة تساعد مستخدم تطبيق التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على حظر المحتوى غير المرغوب فيه.





إنستجرام

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية، نقلا عن موقع "سى نت دوت كوم" المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا، عن المتحدث باسم "ميتا"، أن الأدوات الجديدة التى يتم تطويرها تساعد مستخدمى إنستجرام على حماية أنفسهم من الرسائل غير المرغوبة، تشمل أى محتوى أو صور غير لائقة.

وتابع متحدث ميتا: "هذه التكنولوجيا لا تسمح لشركة ميتا برؤية الرسائل الخاصة بأى مستخدم، ولا تبادلها مع أى شخص آخر، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الخبراء للتأكد من أن هذه الخصائص الجديدة ستحافظ على خصوصية المستخدمين، وتتيح لهم السيطرة على كل الرسائل".

جدير بالذكر، أن تطوير هذه الأدوات الجديدة يأتى بعد تغريم ميتا 400 مليون دولار من جهاز حماية البيانات فى أيرلندا؛ لاتهامها بالفشل فى حماية بيانات الأطفال على إنستجرام، إلى جانب عديد من القضايا المقامة ضدها فى الولايات المتحدة، بسبب إساءة استخدام بيانات الأطفال.