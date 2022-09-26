مواصفات هاتف Nova 10 SE الجديد من هواوى

جدة - نرمين السيد - ويأتى الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Nova 10 باسم Nova 10 SE، وينضم إلى الإصدار الرئيسى وإصدار Pro من السلسلة. ويحتوى الهاتف الجيد على شاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، وتتميز الشاشة بتصميم مسطح وتأتى بأبعاد 20:9، معدل تحديث 90Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل. ويأتى الهاتف بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائق الاتساع فى الكاميرا الخلفية، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات Macro. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI أيضًا لا يدعم الهاتف تطبيقات وخدمات جوجل. ويتميز Nova 10 SE بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتى بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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