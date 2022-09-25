حادث مرعب فى جنوب إفريقيا.. سمكة قرش تهاجم امرأة وتسحبها تحت الماء 50 قدما

جدة - نرمين السيد - اقتربت سمكة قرش بيضاء كبيرة من امرأة كانت تسبح فى مياه ضحلة بأحد شواطئ جنوب إفريقيا لتغرس أسنانها فى جسدها وتسحبها تحت الماء أمام أعين السباحين ورواد الشاطئ، فى مشهد مرعب.





وكانت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تسبح فى الصباح الباكر ليوم عطلة، بالقرب من مجموعة من الأشخاص عندما سمعوا صراخها فجأة قبل أن تختفى تحت الماء، بعد أن سحبتها سمكة قرش بيضاء كبيرة.

وعلى الرغم من أن المرأة لم تكن تسبح فى مياه عميق، فإن السمكة المفترسة اقتربت من المنطقة الضحلة للوصول إلى السباحين ثم عادت إلى المنطقة العميقة.

وتم على الفور استدعاء المعهد الوطنى للإنقاذ البحرى، بينما سادت حالة من الهلع والصراخ بين السباحين وراكبى الأمواج، وتم إخلاء المياه فى شاطئ "سنترال بيتش" بخليج بليتينبيرج فى جنوب إفريقيا، قبل الساعة الثامنة صباحًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتم إطلاق قارب إنقاذ للبحث عن المرأة التى عُثر على جثتها ملطخة بالدماء على بعد حوالى 50 قدمًا من الشاطئ.

وأغلقت بلدية بيتو التى تشرف على الشاطئ منطقة الخليج، ووضعت لافتات وأحضرت متطوعين لتحذير الناس ومطالبتهم بالبقاء بعيدًا عن الماء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وكانت المرأة "التى يعتقد أنها فى عطلة" هى الثالثة التى تتعرض لهجوم شرس على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة فى خليج بليتنبرج فى السنوات الـ 11 الماضية.

يشار إلى أنه يمكن لأسماك القرش البيضاء ان تنمو ليصل طولها إلى 20 قدمًا ووزنها إلى طنين، ولديها ما يصل إلى 300 من الأسنان الحادة المسننة فى فكيها.

كما يمكن للسمكة المفترسة عند الهجوم أن تسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلًا فى الساعة، مسترشدة بحاسة شم قوية للغاية، لكنها تفترس عادة الفقمات والدلافين والسلاحف وأسود البحر.

واوضح خبراء أنه غالبًا ما تخلط الأسماك بين البشر والفقمات، خاصة عندما يرتدى الأشخاص بدلات الغطس، لافتين إلى أن الهجمات على البشر ليست مقصودة ولكنها تجريبية، إذ عادة تبتعد السمكة بعض العض مرة واحدة، عندما تدرك أن الإنسان ليس فريستها الطبيعية، إلا أن الضرر الناجم عن عضة قوية واحدة غالبًا ما يكون قاتلًا.

وقتل 37 شخصًا فى هجمات أسماك القرش قبالة جنوب إفريقيا، فى السنوات الـ 25 الماضية، وفى عام 1950، وصل الرقم إلى 66 شخصًا.