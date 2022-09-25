بعد ثوران بركان تحت الماء.. ظهور جزيرة جديدة فى المحيط الهادئ (صورة)

جدة - نرمين السيد - ونشطت إحدى البراكين المغمورة بتاريخ 10 سبتمبر، وأصبحت تقذف الحمم والبخار والرماد بحسب بيان صادر عن مرصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وبعد 11 ساعة فقط من بدء ثوران البركان، ظهرت جزيرة جديدة فوق سطح الماء وفقًا لـ"ناسا"التى اتطت صورًا للجزيرة الوليدة بالأقمار الصناعية.

وأوضحت وكالة "ناسا" أن هناك نمو سريع للجزيرة الجديدة، وقدر باحثون فى هيئة الخدمات الجيولوجية بتونجا ان مساحة الجزيرة بلغت 4 آلاف متر مربع فقط، أى حوالى فدان واحد، وذلك فى 14 سبتمبر الجارى.

ونمت الجزيرة لتغطى 24 ألف متر مربع أى حوالى 6 أفدنة، لكن بحلول 20 سبتمبر.

وتقع الجزيرة الجديدة على جبل "هوم ريف" البحرى الموجود فى جزر تونجا الوسطى جنوب غرب جزيرة "ليت" بالأرخبيل.

وأشارت "ناسا" إلى أن الجزر التى تتكون نتيجة البراكين المغمورة إلى أنه غالبًا ما تكون قصيرة الأجل.

ولكن فى بعض الأحيان قد تبقى هذه الجزر سريعة الزوال الأعوام، أو حتى عقود، بحسب "CNN عربى".

وظل بركان "هوم ريف" ثائرًا حتى الجمعة، وفقًا لمنشور من هيئة الخدمات الجيولوجية فى تونجا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ولكن لا يشكل نشاط البركان سوى "مخاطر منخفضة على مجتمع الطيران، وسكان فافاو، وهاباى"، وهما مجموعتان من الجزر وسط تونجا.

ولفتت وكالة "ناسا" إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن تشكل رماد مرئى خلال الساعات الـ 24 الماضية، ولكنها تابعت: "ينصح جميع البحارة بالإبحار لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات من هو ريف حتى إشعار آخر".