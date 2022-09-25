للتعرف على الوجه.. سامسونج تسجل براءة اختراع لكاميرا أمامية مزدوجة (صور)





جدة - نرمين السيد - وأشارت ملفات براءة الاختراع التى نشرت مؤخرًا إلى كاميرا مزدوجة تنقسم بين الجزء العلوى والسفلى فى الشاشة، والتى تهدف إلى التقاط صور للمستخدم من زوايا مختلفة لتعزيز تقنية التعرف على الوجه 3D.

وتعمل سامسونج على إعادة استخدام الكاميرا أسفل الشاشة بشكل جديد من خلال نظام مزدوجة لكاميرا السيلفى أسفل الشاشة.

وأطلقت سامسونج تقنية الكاميرا أسفل الشاشة فى إصدارات Galaxy Fold فقط من هواتفها الذكية، ومن المقرر أن تقدم سامسونج التصميم المزدوج الجديد فى سلسلة Fold.

ويتضمن نظام الكاميرا فى الجزء السفلى من الشاشة كاميرا، وكاميرا أخرى فى الجزء العلوى لمسح مخطط ثلاثى الأبعاد لوجه المستخدم بدقة أعلى ةمن عدة زوايا مختلفة.