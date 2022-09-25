جدة - نرمين السيد - أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فى الهند مؤخرًا ردود فعل متباينة بعد أن أظهر لقطات لثيران وهى تولد الكهرباء، بعدما استخدمت بطريقة غريبة بعض الشىء.





وتظهر فى الفيديو ثيران تمشى على آلات تشبه تلك المستخدمة فى الأندية الرياضية "تريدميل"، لتولد من خلال حركتها الكهرباء. ويوجد فى لقطة أخرى ثور وهو يمشى على الآلة، ما ينتج عن حركته ضخ للمياه فى المزرعة التى صور الفيديو فيها. بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". يذكر أن الفيديو أثار تعليقات متباينة، فبينما اعتبر كثيرون الحيلة التى تم اللجوء إليها، "مبتكرة" لتوليد الطاقة والاستخدامات الزراعية، اعتبرها آخرون مسيئة لحقوق الحيوانات وتعذيبًا لها، بحسب موقع "إنديان إكسبريس". وعلق أحد رواد مواقع التواصل على الفيديو قائلًا: "ابتكار مذهل صديق للبيئة لتوليد الكهرباء، بينما قال آخر: "إنه تعذيب لمخلوقات لا تستطيع التعبير عن معاناتها وألمها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توليد الكهرباء عن طريق الثيران بالهند.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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