لتطويل مدتها.. إنستجرام يجرى تعديلا فى خاصية «Stories»

جدة - نرمين السيد - ويجرى إنستجرام تعديلا جديدا فى خاصية "Stories"، حتى يسمد بمد فترة عرض القصص إلى 60 ثانية بدلا من 15 ثانية.
ويساعد التعديل فى نشر عدد أقل من الـ stories مع السماح أيضًا للمشاهدين بمشاهدة عدد أقل من القصص، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "جيز شينا" التقنى.
وكشف التطبيق فى تصريحاته عن زيادته للحد الأقصى من الوقت المخصص للقصص، ويتم اختبارها تحت شعار "لقاء القصص الطويلة".
ويذكر أن إنستجرام كانت تخصص مدة تصل إلى 15 ثانية للقصة الواحدة، مما تدفع البعض إلى إنتاج العشرات منها يوميا.
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