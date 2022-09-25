جدة - نرمين السيد - وطرحت "موسكينو" ملابس مصممة بطرق غريبة ارتدتها عارضات الأزياء لتقدم مجموعتها الجديدة فى ربيع وصيف 2023. وظهرت عارضات الأزياء بفساتين مستوحاة من ملابس البحر، لمصمم الأزياء جيريمى سكوت، وذلك وفقا لما جاء فى مجلة "فوج". واستعان المصمم الإيطالى بأجواء البحر من خلال استخدامه "للعوامات" فى تصميماته لأزياء صيف وربيع 2023، معتقدا أن تلك الأزياء المصممة من "عوامات البحر" تنفذ مرتديتها بألوانها المبهجة من القصص الإخبارية السيئة المحيطة. وضمت المجموعة الصيفية الربيعية الجديدة لتلك العلامة التجارية، تصميمات بألوان مبهجة.. بالإضافة إلى قصاتها غير المحكمة عند الخصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فساتين عوامات البحر بأسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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