الصين تطلق قمرين اصطناعيين لإجراء تجارب علمية وتوفير بيانات فى مجالات عدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" أنه تم إطلاق الصاروخ من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة شانشى بشمال الصين، مشيرة إلى أن القمر الاصطناعى "شييان-14" سيستخدم فى إجراء تجارب علمية، بينما سيوفر "شييان-15" بيانات فى مجالات مسح الأراضى والتخطيط الحضرى والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.
وتعد هذه الرحلة الـ18 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو-1 أيه"، وفقًا لمركز الإطلاق.
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