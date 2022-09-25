بعد هروبه.. عروسة بريطانية تحتفل بزفافها مع الأصدقاء دون عريس (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعرضت فتاة بريطانية لموقف غريب، وهو هروب عريسها ليلة زفافها، وإصرارها على استكمال الحفل كما لو كان موجودا بالفعل.

ومع اقتراب حفل الزفاف، قررت البريطانية "كايلى ستيد" بإنفاق مدخراتها على حفل الزفاف بعد مرور 4 سنوات على علاقتهما حتى أخبرتها "حماتها" بأن ابنها لن يأتى، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

وشعرت كايلى البالغة 27 عاما بالحزن، ولكنها لم تستسلم وقررت استكمال الحفل بأحد فنادق المملكة المتحدة بعد تكلفة بلغت 12 ألف جنيه إسترلينى.

واستمتعت كايلى بليلة زفافها مع أصدقائها وأحبائها دون العريس، وخضعت لجلسة تصوير مع وصيفتها، كما قضت رقصتها الأولى مع رفقاء العريس وإخوتها ووالدها بريان، بينما احتفل العريس ورفقائه فى كرفان بالقرب من المكان الذى أقامت فيه حفلها.

ولم تتدرك كايلى السبب وراء هروب العريس، قالت: "لقد اتفقنا أنا والعريس بالفعل على عدم التحدث فى الليلة السابقة للزفاف على أى حال، لذلك لم أكن أعرف ما الذى كان يحدث فى نهايته، ولم يكن لدى أدنى فكرة".

ولجأت صديقاتها إلى إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأجل جمع الأموال التى تم إنفاقها فى ذلك اليوم.

وأضافت للصحيفة: "وجدت هاتفى ورأيت مكالمة فائتة من والدته.. اتصلت بها مرة أخرى وكانت تبكى وأخبرتنى أنه ذهب فى رحلة بالسيارة فى الساعات الأولى من الصباح، وقد ذهب وفى تلك الفترة، لم أكن متوترة، كنت لا أزال متفائلة تمامًا، لأنه طوال علاقتنا كان يذهب أحيانًا فى نزهة على الأقدام أو بالسيارة لتصفية ذهنه عندما كان متوترًا.. ولبضع ساعات كنت أقول إنه سيكون هناك، وكنت أطمئن الفتيات.. كنت أؤمن بصدق وطلبت من الجميع الاستمرار فى الاستعداد، معتقدة بأنه سوف يأتى ولكنه خيب ظنى".