لتقديم معلومات أمنية عبر الفضاء.. أمريكا تطلق قمرا صناعيا جديدا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن الهيئة الأمريكية للاستطلاع الوطني، أنه تم إطلاق القمر الاستخباراتى "NROL - 91" على متن الصاروخ "Delta IV" من قاعدة فاندينبيرج الفضائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم - أن هذه المهمة تعد الأحدث من نوعها لجمع وتقديم المعلومات الاستخباراتية الحساسة من الفضاء ووضعها أمام صانعى القرار بالولايات المتحدة.. منوهة بأن هذا تم بالشراكة مع اتحاد إطلاق المهام الفضائية والقوة الفضائية الأمريكية.

وقال الدكتور كريس سكوليس مدير الهيئة الأمريكية للاستطلاع الوطنى "إن هذا الإطلاق يساهم فى بناء أقوى تقنيات الجمع الاستخباراتى عالميا عبر الفضاء بصورة فعالة وسريعة".