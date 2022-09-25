لإبداء عدم الإعجاب بالتعليقات على مقاطع الفيديو.. تيك توك توفر زر Dislike

جدة - نرمين السيد - أطلقت منصة تيك توك رسميًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عدم إبداء الإعجاب بالتعليقات على مقاطع الفيديو، وهى الميزة التى اختبارتها المنصة فى وقت سابق من العام الجارى، قبل أن تعلن عن توفرها رسميًا لجميع المستخدمين عالميًا خلال الأسبوع الجارى، والتى قالت إنها تهدف لتوفير طريقة جديدة لتمييز التعليقات غير الملائمة.





وأشارت تيك توك إلى أن الميزة الجديدة لإبداء عدم الإعجاب Dislike بالتعليقات على مقاطع الفيديو تأتى كطريقة جديدة مباشرة للتعرف على اراء المستخدمين، وهو ما يساعد الشركة على تمييز التعليقات غير الملائمة أسرع وأفضل، مما يساعد فى تحسين قسم التعليقات وضمان احتوائه على تعليقات حقيقية ومناسبة فقط. ويهدف زر Dislike الجديد فى Tiktok لتمييز التعليقات المسيئة أو غير الملائمة.

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