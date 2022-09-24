عصابة فى الكونغو تختطف 3 قرود شمبانزى من فصيلة نادرة وتطلب فدية (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وخطفت العصابة القرود المعرضة للانقراض من مأوى مخصص لهم، وعرضت فيديو لهم وهم مكبلين، وطلبوا الحصول على مبلغ مالى كبير كفدية لإطلاق سراحهم، وتعد هذه أول قضية خطف قرود شمبانزى على مستوى العالم.

وعرضت العصابة فيديو لشمبانزى تدعى "مونجا" وتبلغ من العمر 5 سنوات، وهى مقيدة فى جدار غرفة مكتظة بالطوب، بينما كان قردين أصغر منها سنًا يندفعات للاختباء من العصابة، بحسب ما ذكرته "العربية".

وقال فرانك تشانتيرو، الناشط الفرنسى فى مجال حقوق الحيوان، مؤسس مركز جاك لإعادة تأهيل الرئيسيات بمدينة لوبومباشى، ثانى أكبر مدن جمهورية الكونغو، إن الشامبنزى خطفت من هناك، مشيرًا إلى أن شعر الشمبانزى الصغير يصل إلى 13 ألف دولار أمريكى، أى ما يعادل 250 ألف جنيه مصرى.

وأوضح أن الشامبنزى يشترك بأكثر من 98% من حمضه النووى مع البشرى، لافتًا إلى أن هناك 300 ألف قرد شمبانزى بقى فى إفريقيا حاليًا، مقارنة بمليون فى بداية القرن الحالى.