خلى بالك.. خطأ بسيط ترتكبه قد يدمر بطارية هاتفك الآيفون

جدة - نرمين السيد - يرتكب بعض الناس أحيانًا خطًأ فادحًا "بحركة بسيطة"، قد يؤدى إلى إبطاء جهاز آيفون وحتى التسبب فى مشكلات بعمر البطارية، تتمثل فى إغلاق التطبيقات المفتوحة فى خلفية الهاتف.





ويعتقد كثيرون أن إغلاق التطبيقات سيوفر عمر البطارية أو يعزز أداء جهاز "آيفون"، إلا أنه من الأفضل ألا تقوم بإغلاق التطبيقات إذا كانت تريد ان يعمل جهازك بشكل صحيح.

وقد يؤدى إغلاق التطبيقات إلى استغراق وقت أطول للتحميل فى المرة المقبلة، وفى هذا الصدد، أشارت شركة أبل المصنعه لهواتف آيفون إلى أنه عندما تظهر التطبيقات المستخدمه مؤخرًا فى خلفية الهاتف، فإنها غير مفتوحة "لاتعمل"، لكنها فى وضع الاستعداد لمساعدة المستخدم على التنقل والقيام بمهام متعددة، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأضافت أنه يجب على الشخص فرض إغلاق أحد التطبيقات فقط فى حالة عدم الاستجابة.

ويعتقد البعض أن التطبيقات المفتوحة تعمل طوال الوقت، لكن فى الواقع فإن جهاز آيفون يقوم بتجميدها، لذا فهى لا تستنزف الموارد أثناء قيامك بأشياء أخرى، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ولفت جون جروبر، الكاتب المتخصص بالأمور التقنية، إلى أنه من الجيد جدًا أن يؤدى إلغاء تجميد تطبيق مجمد "أى تستخدم تطبيقًا مفتوحًا بالفعل فى خلفية الهاتغ" إلى تقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية والبطارية، مقارنة بإعادة تشسغيل تطبيق تم إغلاقه بالقوة.