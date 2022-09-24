أمامهم فرصة أسبوع فقط لتدارك الأمر.. البريطانيين فى مأزق لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - حيث ستصبح هذه الأوراق النقدية بعد 30 سبتمبر عديمة القيمة بشكل أساسى فى المتاجر، لذا فإن أى شخص يأمل فى إنفاقها سريعًا قبل أن تخرج من التداول.

وستكون الأوراق النقدية القديمة، وتحديدًا فئة الـ 20 جنيهًا التى توجد عليها صورة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الاسكتلندى آدم سميث، والـ 50 جنيهًا التى توجد عليها صور عالم اللغة الإنجليزى ماثيو بولتون وشريكة التجارى المهندس الاسكتلندى جيمس وات، عملات غير قانونية اعتبارًا من الأسبوع القادم.

وبديلًا لهذه العملات، سيكون هناك عملات جديدة أكثر لمعانًا مع صور عالم الرياضيات والحاسوب آلان تورينج على 50 جنيهًا إسترالينيًا، هى العملات القانونية للفئتين النقديتين، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ورغم ذلك، فلن يخسر أى شخص لديه رزمة من الأوراق النقدية القديمة، إذ لن تفقد قيمتها ولا يزال من الممكن أخذها إلى البنوك مقابل أوراق البوليمر الجديدة، وفقًا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وتم إجراء التحول إلى الأوراق الاصطناعية "البوليمر" لجعل النقود أكثر متانة وغير قابلة للتلف والتآكل، فضلًا عن كونها أصعب على المجرممين فى تزويرها.

وسيتم استبدال الأوراق النقديمة القديمة بالجديدة المصنوعة من البوليمر فى نهاية الماطف، بحيث يمكن توزيع الأموال الجديدة، التى تحمل صورة الملك تشارلز، لتستبدل ببطء النقود التى تحمل صور الملكة إليزابيث الراحلة.