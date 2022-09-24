جدة - نرمين السيد - أصبح جوجل هوم الآن لا يعتمد فقط على الأجهزة المنزلية الذكية مثل منظمات الحرارة لمعرفة ما إذا كانت حوله أم لا، فيمكن حاليًا لميزة استشعار التواجد الاختيارية فى المنزل استخدام التفاعلات مع مكبرات صوت Nest، والشاشات الذكية للمساعدة فى رصد النشاط فى المنزل، والسماح بتنفيذ إجراءات تلقائية أيضًا.





فإذا كانت المستخدم يتحدث إلى جهاز Nest Audio أو نقر على Nest Hub، فقد يعرف تطبيق جوجل كيفية تشغيل الأضواء، يمكن لمراكز Nest Hubs من الجيل الثانى أيضًا، استخدام مستشعر الرادار Soli لمعرفة ما إذا كان المستخدم قريبًا. ويمكن تمكين استشعار التواجد فى تطبيق Google Home لنظامى iOS و Android من خلال زيارة الميزات فى الإعدادات، ويتم تمكين الاكتشاف بشكل صارم، وتقول جوجل إن الضوضاء المحيطة لن تؤدى إلى ظهور إشارات التواجد، فلن تقوم الكاميرات وأجراس الباب و Nest Hub Max بتبديل الأجهزة بين وضعى البعيد والمنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عن طريق استخدام مكبرات صوت Nest.. جوجل هوم يستطيع الآن تعقب الأشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.