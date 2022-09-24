عينات الغبار التى حصل عليها المسبار اليابانى من كويكب «ريوجو» تكشف مفاجأة

جدة - نرمين السيد - واحتوت العينات على قطرة ماء، الأمر الذى قد يعد خطوة على طريق معرفة أصل الحياة على الأرض وإمكانية أن تكون ذات منشأ فضائى، وفقًا للباحثين.

واكتشف الفريق اليابانى قطرة الماء بعدما حلل 5.4 جرامًا من الأحجار والغبار المجموعة من كويكب "ريوجو"، بحسب صحيفة "الجارديان" الإنجليزية.

واعتبر العالم توموكى ناكامورا من جامعة "توهوكو" أن لقطرة الماء معنى عظيم، حيث احتوت القطرة على ماء مكربن يضم ملحًا وموادًا عضوية، وذلك شرحًا لنتائج بحثهم الذى نشر فى مجلة "ساينس" العلمية.

وأوضح كينس كوباياشى، خبير علم الأحياء الفلكية بجامعة "يوكوهوما" الوطنية أن العثور على القطرة يدل أن الكويكب احتوى على الماء بشكل سائل، وقد تكون مادة عضوية قد تولدت فى ذلك الماء، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

يذكر أن المسبار "هايابوسا ـ2" قد أطلق فى عام 2014، وعادى فى عام 2020 حاملًا عينات من كويكب "ريوجو"الذى يبعد عن الأرض مسافة 300 مليون كيلومتر، بغرض الدراسة.