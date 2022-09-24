Pova Neo 5G.. سعر ومواصفات هاتف تكنو الجديد

جدة - نرمين السيد - Pova Neo 5G، جاء بتصميم يشبه كثيرا هواتف "فيفو" الجديدة، فشاشته مربعة الشكل ومسطحة، بمقياس 6.8 بوصة بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

كما يتميز الهاتف بكاميرا خلفية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل، بينما جاء الأمامية التى يمكن استخدامها فى إجراء مكالمات الفيديو وصور السيلفى بدقة 8 ميجا بكسل.

هاتف تكنو Pova Neo 5G الجديد، يحتوى على ذاكرة وصول عشوائى بسعة 4 جيجابايت، إضافة لذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، يمكن توسيعها من خلال بطاقات microSD.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 810، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر.

يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والأسود، ويباع حاليا فى الأسواق الهندية بمقابل 191 دولار، ومن المقرر طرحه فى فى باقى الأسواق 26 سبتمبر الحالى.