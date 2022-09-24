علقت فى مجرى التنفس.. إنقاذ طفل هندى بأعجوبة بعد ابتلاعه جسما غريبا

جدة - نرمين السيد - وابتلع الصبى من العمر 8 أشهر قصاصة أظافر بالخطأ، الأمر الذى جعله يخضع لجراحة عاجلة لاستخراج الأداة التى علقت فى مجرى التنفس. وأظهرت الأشعة السينية التى أخذت للطفل بعد نقله للمستشفى، قصاصة الأظافر التى يبلغ طولها 5 سنتيمترات، مستقرة فى حلقه، بحسب ما قالته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية. وأشرف فريق من الأطباء فى كلية باورا الطبية على العملية التى استغرقت ساعة تقريبًا، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية". وقال الفريق الطبى إن الطفل نجا بأعجوبة من قصاصة الأظافر، لافتًا إلى استقرار حالة المريض بعد إجراء العملية.

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