وكان مارك يعلم بالضبط ماذا سيحدث، وكما توقق فكان ذلك بمثابة كارثة، حيث خسرت فيسبوك 10 مليارات دولار من العائدات المحتملة فى العام الذى انقضى منذ إنطلاق ميزة شفافية تتبع التطبيقات، وهناك معلومات متداولة تفيد بأن فيسبوك توصلت إلى طريقة تساعدها فى تحقيق الإيرادات التى فقدها من قرار أبل بإطلاق الميزة.
وزعم الشهر الماضى، فيليكس كراوس، مهندس سابق فى جوجل وباحث أمنى، أن شركة ميتا تتعقب ضغطات المفاتيح التى يقوم بها مستخدمو iOS الذين يكتبون على متصفح فيسبوك داخل التطبيق.
وأوضح كرواس أن إنستجرام وفيسبوك يمكن أن يستخدموا JavaScript للحصول على بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم وكذلك العنوان وكلمات المرور دون علمه.
وتشير تقارير إلى وجود دعاوى قضائية جماعية رُفعت ضد شركة ميتا على فيسبوك من قبل 3 من مستخدمى iOS الذين يستشهدون بادعاءات كروتس، وتم رفع الدعاوى القضائية نيابة عن جميع مستخدمى iOS المتأثرين واتهام ميتا بارتكاب العديد من الإجراءات غير القانونية بما فى ذلك إخفاء مخاطر الخصوصية، وتجاهل خيارات الخصوصية التى يقوم بها مستخدمى iOS، واعتراض ومراقبة وتسجيل جميع الأنشطة على مواقع الويب التابعة للجهات الخارجية والتى يتم عرضها على إنستجرام وفيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسرقة بياناتهم الشخصية.. مستخدمو آيفون يقيمون دعاوى قضائية ضد «ميتا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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