لسرقة بياناتهم الشخصية.. مستخدمو آيفون يقيمون دعاوى قضائية ضد «ميتا»

جدة - نرمين السيد - بدأت شركة أبل العام الماضى بالسماح لمستخدمى آيفون بإلغاء الاشتراك فى تعقب التطبيقات التابعة للجهات الخارجية باستخدام ميزة شفافية تتبع التطبيقات، فيما اشتكت شركة فيسبوك مع الرئيس التنفيذى لها مارك زوكربيرج الذى دفع الأموال الكبيرة التى يكلفها تشغيل صفحة الإعلانات فى عددًا من الصحف الكبرى.





وكان مارك يعلم بالضبط ماذا سيحدث، وكما توقق فكان ذلك بمثابة كارثة، حيث خسرت فيسبوك 10 مليارات دولار من العائدات المحتملة فى العام الذى انقضى منذ إنطلاق ميزة شفافية تتبع التطبيقات، وهناك معلومات متداولة تفيد بأن فيسبوك توصلت إلى طريقة تساعدها فى تحقيق الإيرادات التى فقدها من قرار أبل بإطلاق الميزة.

وزعم الشهر الماضى، فيليكس كراوس، مهندس سابق فى جوجل وباحث أمنى، أن شركة ميتا تتعقب ضغطات المفاتيح التى يقوم بها مستخدمو iOS الذين يكتبون على متصفح فيسبوك داخل التطبيق.

وأوضح كرواس أن إنستجرام وفيسبوك يمكن أن يستخدموا JavaScript للحصول على بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم وكذلك العنوان وكلمات المرور دون علمه.

وتشير تقارير إلى وجود دعاوى قضائية جماعية رُفعت ضد شركة ميتا على فيسبوك من قبل 3 من مستخدمى iOS الذين يستشهدون بادعاءات كروتس، وتم رفع الدعاوى القضائية نيابة عن جميع مستخدمى iOS المتأثرين واتهام ميتا بارتكاب العديد من الإجراءات غير القانونية بما فى ذلك إخفاء مخاطر الخصوصية، وتجاهل خيارات الخصوصية التى يقوم بها مستخدمى iOS، واعتراض ومراقبة وتسجيل جميع الأنشطة على مواقع الويب التابعة للجهات الخارجية والتى يتم عرضها على إنستجرام وفيسبوك.