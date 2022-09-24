 تابوت تل الدير.. يرجع تاريخه للعصر الرومانى واكتشف فى دمياط

جدة - نرمين السيد - بحسب وزارة السياحة، فقد تم العثور على أكثر من 13 تابوتًا بموقع تل الدير، تحوى أكثر من 3500 تميمة وقطع أثرية صغيرة، كما احتوت بعض التوابيت على مومياوات.
وقد تم نقل التوابيت من الموقع خوفًا عليها من المياه الجوفية.
يذكر أن وزارة السياحة، أطلقت حملة "تعرف على كنز فى محافظتك" ؛ لإبراز أهم القطع الأثرية التى تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجارى بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.
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