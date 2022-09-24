تحقيق أمريكى مع سامسونج لاتهامها بانتهاك براءت اختراع

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز، بدأ التحقيق الرسمى بعد شكوى قدمتها فى يوم 19 أغسطس شركة "موارد التصنيع الدولية Manufacturing Resources International"، وهى شركة مُصنِّعة لشاشات الكريستال السائل الرقمية الخارجية وشبه الخارجية ومقرها "أتلانتا"، والتى زعمت أن شركة "سامسونغ" انتهكت براءات اختراعها الخمس. وتتعلق براءات الاختراع بأنظمة التبريد للشاشات الإلكترونية المستخدمة فى الأكشاك الخارجية، وفقا لإشعار نشرته اللجنة الأميركية. وادعت الشركة أن منتجات "سامسونج" والشركات التابعة لها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها. وطالبت الشركة الأميركية لجنة التجارة الدولية بعد التحقيقات "بإصدار أمر استبعاد محدود وأمر وقف وكف ضد سامسونغ"، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء. جدير بالذكر أن "سامسونج" قامت بتوسيع أعمال اللافتات الرقمية الداخلية والخارجية فى السنوات الأخيرة، كما انضمت إلى الجهود على مدار عدة سنوات لترقية ملعب البيسبول لفريق "نيويورك ميتس" كشريك فى حلول الشاشات والتكنولوجيا.

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