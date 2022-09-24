شركة vivo تطرح هاتفها الجديد.. بـ 178 دولارا فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة الصينية للهواتف الذكية Vivo على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، عن إصدار هاتف ذكى ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.





وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، فإن الهاتف الجديد "Vivo Y16"، صدر بتصميم أنيق وجذاب مع هيكل مسطح مشابه لهواتف آيفون مقاوم لرذاذ الماء ومصنوع من البلاستيك، ويتميز بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة HD+، تبلغ دقتها 720 × 16OO بكسل، وتأتى بتصميم Waterdrop مع شق على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفى.

وتبلغ مساحة بطارية الهاتف 5 آلاف مللى أمبير فى الساعة، وتدوم لمدة 18 ساعة وتعمل مه الشحن السلكى السريع بقدرة 10 وات، كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة ميدياتك من نوع Helio P35، ويضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسى وهو متاح للبيع فى الهند ويبلغ حوالى 178 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3400 جنيه مصرى.