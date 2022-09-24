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وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، فإن الهاتف الجديد "Vivo Y16"، صدر بتصميم أنيق وجذاب مع هيكل مسطح مشابه لهواتف آيفون مقاوم لرذاذ الماء ومصنوع من البلاستيك، ويتميز بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة HD+، تبلغ دقتها 720 × 16OO بكسل، وتأتى بتصميم Waterdrop مع شق على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفى.
وتبلغ مساحة بطارية الهاتف 5 آلاف مللى أمبير فى الساعة، وتدوم لمدة 18 ساعة وتعمل مه الشحن السلكى السريع بقدرة 10 وات، كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج شركة ميدياتك من نوع Helio P35، ويضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.
وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسى وهو متاح للبيع فى الهند ويبلغ حوالى 178 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 3400 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة vivo تطرح هاتفها الجديد.. بـ 178 دولارا فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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