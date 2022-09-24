هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد فى السُّنَّة المطهرة أحاديث كثيرة تدلُّ على أنَّ الذنوب تُكفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة: كبر الوالدين، والحج المبرور، وقيام ليلة القدر وغير ذلك.





وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن من هذا الأحاديث الواردة فى هذا الشأن قولُ النبى ﷺ: «من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متَّفق عليه). وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلًا أتى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله إنى أصبت ذنبًا عظيمًا، فهل لى من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرَّها» (رواه الترمذي). وأشارت إلى أنه لكن ينبغى على الإنسان ألَّا يغترَّ بهذه الفضيلة المذكورة فينهمِكَ فى المعاصي؛ اتِّكالًا على أنَّها يكفِّرُها برُّ الوالدين -وغيره من الأعمال الصالحة-، دونَ الندم والاستغفار والتوبة، بل عليه أن يبادر بها.

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