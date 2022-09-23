الإعصار فيونا يقترب من الساحل الشرقى لكندا

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية الكندية، اليوم الجمعة، من أن الإعصار فيونا ، يتوجه إلى شرق كندا، ومن المقرر أن يصل إلى اليابسة فى نوفا سكوتشيا فى وقت مبكر من صباح يوم غد السبت.





وبعد الساعة 11 صباحًا بقليل اليوم الجمعة، أصدرت المقاطعة تحذيرًا طارئًا من الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة والعواصف الخطيرة .

واعتبارًا من منتصف نهار الجمعة، كان الإعصار فيونا على بعد 900 كيلومتر جنوب هاليفاكس، مع رياح قصوى تبلغ 215 كم ساعة، ويتحرك شمال شرقًا بسرعة 56 كم ساعة.

خلال مؤتمر صحفى، قال بوب روبيشود، خبير الأرصاد الجوية فى وزارة البيئة وتغير المناخ فى كندا، إنه من المهم ألا يركز الناس فقط على مسار العاصفة، مشيرًا إلى أن التأثيرات الشديدة ستشعر بها بعيدًا عن المركز ، لافتًا إلى أن الإعصار قوى للغاية .

ووفقًا لمركز الأعاصير الكندى، من المتوقع أن يتحرك الإعصار فيونا شمالاً عبر مياه نوفا سكوشا ليلة الجمعة، ويمر عبر كيب بريتون صباح السبت، ثم يصل إلى الساحل الشمالى السفلى فى كيبيك وجنوب شرقى لابرادور فى وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال مركز الأعاصير الكندى: الرياح الشديدة وهطول الأمطار سيكون لهما تأثيرات كبيرة على جزيرة الأمير إدوارد الشرقية، وشرق نوفا سكوتشيا، وجنوب وشرق نيو برونزويك، وغرب نيوفاوندلاند، وشرق كيبيك، وجنوب شرق لابرادور .