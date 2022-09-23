بإطلالة رياضية.. نسرين طافش جذابة فى أحدث ظهور (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت نسرين طافش، بإطلالة رياضية مميزة بعدما ارتدت "بدى كات" باللون الأبيض وبنطلون باللون البرتقالى، وعلقت عليها قائلة مستعينة بمقولة إبراهام هيكس: "اروى لنفسك القصة التى تريد أن تتجلى فى واقعك وكأنها حدثت فعلا، تخيل ما هو شعورك وقد تحقق كل ما تريد".

يذكر أن نسرين طافش، عرض لها رمضان الماضى مسلسل سورى بعنوان "جوقة عزيزة"، والذى تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسى لسوريا، وهو من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وشارك فى بطولته إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، وهبة نور، وسام حنا.