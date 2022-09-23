بعد 5 أشهر من المماطلة.. عروس ترفع دعوى على مصور حفل زفافها

جدة - نرمين السيد - وبحسب "ديلى ميل" فإن حفل الزفاف تمت قبل 5 أشهر، وحتى اليوم لم يقدم المصور الصور، رغم دفع العروس مستحقاته المالية كاملة.

وبينت الفتاة أن الحفل أقيم فى "ولاية تكساس" وحرصت على إجراء جلسة تصوير مختلفة، فلجأت إلى "المصور" بسبب شهرته، وإتقانه فى عمله، مؤكدة أنها أرسلت له فى البداية 1000 دولار.

وفى يوم الزفاف اعتذر المصور للعروس، لكنه وعدها بإرسال من ينوب عنه، وهو ما تم بالفعل، لكنه لم يكن صادقا فى إرسال الصور.

وأضحت العروس أنها قدمت فيه الشكوى، بموجب الرسالة التى تنص على إرسال الأموال، وذلك بعد أن تبين أن هناك العشرات مثلها لم يحصلن على صورهن منه.